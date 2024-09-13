Американець створив гібрид мотоцикла і трактора: який вигляд він має

У США чоловік створив позашляховий мотоцикл, який нагадує трактор. Ця ідея з'явилася у Кенні Патона ще 2 роки тому.

Однак творець почав втілювати її в життя лише зараз.

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Мотоцикл нагадує вінтажні велосипеди типу "павук", які були популярними у кінці ХІХ сторіччя. У нього величезне переднє колесо та маленьке заднє.

Довідка. Вінтажні велосипеди типу "павук" (також відомі як "пенні-фартинг" або "high-wheel") були популярні в кінці 19 століття. Їхня особливість – великий передній колесо і значно менше заднє, що надавало велосипеді ексцентричний вигляд.



Такі велосипеди використовувалися до появи сучасних конструкцій, оскільки великі колеса дозволяли розвивати більшу швидкість. Однак вони були досить небезпечними через висоту сидіння та складність керування. Сьогодні "павуки" є цінними колекційними екземплярами та символами велосипедної історії.

Обидва колеса запозичені в трактора та пристосовані для бездоріжжя, а з'єднує їх потужна сталева рама. До того ж дизайн передньої частини нагадує "ніс" трактора.

Заднє колесо обертається невеликим мотором за допомогою привідних ланцюга та ременя. Максимальна швидкість становить 24 кілометри на годину.

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