Оце так ноу-хау: у США замість товарів на полицях стоять їхні фото – у чому причина

У Вашингтоні, що у США, на полицях магазинів замість товарів почали ставити просто фото. Сталося це після серії безконтрольних крадіжок. Власники не знали, як ще з ними боротися, а тому вигадали такий цікавий спосіб.

Відтепер замість товарів на полицях вони розміщують їхні фото.

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Що цьому передувало

Все частіше у Вашингтоні трапляються ситуації, коли десятки грабіжників, переважно підлітки, забігають до магазинів. Злодії не лише крадуть товар, але й завдають шкоду товарному асортименту, а потім швидко втікають.

Охоронець, який працює в магазині, просто не може стримати цей наплив грабіжників. Після таких нападів магазини залишаються майже пустими, що призводить до серйозних втрат для бізнесу. На жаль, збільшується кількість торгових точок, які планують закрити через постійні крадіжки.



Який вигляд тепер мають магазини у Вашингтоні / Фото Daily Mail



На полицях стоять лише фото товарів / Фото Daily Mail

Яке рішення знайшли власники бізнесу

У багатьох магазинах вирішили замінити товари на фото. Якщо клієнти хочуть придбати товар, то вони просто натискають кнопку, і тоді продавець виносить його їм зі складу.

Коли ви заходите в магазин, ви можете подумати, що він закривається, тому що на полицях майже нічого немає. Я запитала співробітника, що крадуть найчастіше, і він просто розсміявся та сказав: "Усе". Вони кидають їжу та напої на землю й топчуть їх, залишаючи великий безлад,

– сказала глядачам репортерка Fox 5 Сьєрра Фокс.

Раніше у Варшаві сталося незвичайне пограбування. Зловмисник вдавав із себе манекена та проникнув до вітрини магазину. Там він простояв нерухомо певний час, тримаючи в правій руці пакет. Чоловік дочекався закриття торговельного центру і пограбував торговельну точку типу "острів".