Теперь вместо товаров на полках они размещают их фото.

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Что этому предшествовало

Все чаще в Вашингтоне случаются ситуации, когда десятки налетчиков, преимущественно подростки, забегают в магазины. Воры не только воруют товар, но и наносят ущерб товарному ассортименту, а затем быстро убегают.

Телохранитель, который работает в магазине, просто не может сдержать этот наплыв грабителей. После таких нападений магазины остаются почти пустыми, что приводит к серьезным потерям для бизнеса. К сожалению, увеличивается количество торговых точек, которые планируют закрыть из-за постоянных краж.



Как выглядят теперь магазины в Вашингтоне / Фото Daily Mail



На полках стоят только фото товаров / Фото Daily Mail

Какое решение нашли владельцы бизнеса

Во многих магазинах решили поменять продукты на фото. Если клиенты хотят приобрести товар, они просто нажимают кнопку, и тогда продавец выносит его им со склада.

Когда вы заходите в магазин, вы можете подумать, что он закрывается, потому что на полках почти ничего нет. Я спросила сотрудника, что воруют чаще всего, и он просто рассмеялся и сказал: "Все". Они бросают пищу и напитки на землю и топчут их, оставляя большой беспорядок,

– сказала зрителям репортер Fox 5 Сьерра Фокс.

Ранее в Варшаве произошло необычное ограбление. Злоумышленник притворялся манекеном и проник в витрину магазина. Там он простоял неподвижно время, держа в правой руке пакет. Муж дождался закрытия торгового центра и ограбил торговую точку типа "остров".