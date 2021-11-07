У США поліцейські годину наздоганяли свиню: вони думали, що це чупакабра

У вівторок, 2 листопада, поліція американського міста Пенсакола отримала виклик про те, що вулицями бігає "потворна собака або чупакабра". Правоохоронці вирушили на пошуки тварини, яка порушувала спокій містян, і були неабияк здивовані, побачивши свиню.

Тварина, ймовірно, втекла з дому і, за словами офіцерів, не збиралася туди повертатися. Тож група у складі п'ятьох поліцейських та двох працівників служби контролю за тваринами була вимушена ловити свиню. Це тривало цілу годину.

Це цікаво Як обрати зручну та безпечну ігрову платформу: особливості сучасного онлайн-казино

Погоня за свинею виглядала не менш драматично, ніж переслідування небезпечного злочинця. Це стає зрозуміло, якщо подивитися на знімки кореспондента місцевого видання Pensacola News Journal, який зробив справжній фоторепортаж з місця події. Деякі зі знімків опублікували у фейсбуці поліції Пенсаколи, додавши, що вони схожі на картини доби Відродження.

"Собака або чупакабра" насправді виявилася свинею / Фото Pensacola News Journal

Поліцейські влаштували справжню погоню / Фото Pensacola News Journal

Втікачка відчайдушно боролася за свободу / Фото Pensacola News Journal

Впіймати тварину виявилося нелегко / Фото Pensacola News Journal

Свиня опиралася з усіх сил / Фото Pensacola News Journal

Втікачка зовсім не хотіла повертатися додому / Фото Pensacola News Journal

Свиню впіймали через годину / Фото Pensacola News Journal

Поліція розшукує власника тварини / Фото Pensacola News Journal

Після того як тварину зловили, її помістили "під варту". Тепер поліція розшукує господаря свинки-втікачки.