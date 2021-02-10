У США пластиковий білий тигр біля дороги лякав водіїв: поліція забрала тварину у відділок – фото

Поліція міста Роквілл, штат Меріленд, отримала повідомлення про білого тигра, що сидить на огорожі шосе I-270. Приїхала поліція і забрала тигра у відділок, тож тепер він щасливо сидить у 1-му окружному управлінні поліції округу Монтгомері.

Все почалося в суботу вранці, коли водій подзвонив в службу 911 і повідомив, що білий тигр сидить на огорожі траси I-270 в окрузі Монтгомері, штат Меріленд, США. На місце тут же виїхав поліцейський. Він відшукав тварину і з'ясував, що чоловік, який дзвонив, не брехав, це дійсно був тигр.

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Тигр дивився на приміський рух біля Монтроуз-роуд, і здавалося, був готовий до стрибка, але цього не сталося. Адже тварина виявилася не справжньою – це була велика пластикова реалістична статуя білого тигра.

Ви бачили білого тигра на I-270?

У суботу вранці 911 отримав дзвінок від водія, який повідомив, що білий тигр сидить на стіні Джерсі I-270 поруч з Монтроуз-роуд. Офіцери відповіли, і поліцейський з Роквілла виявив тигра: велику, схожу на живу статуетку.

У поліції досі не знають, як тигр опинився на автомагістралі, але не виключають, що це міг бути розіграш. Але в будь-якому випадку, історія закінчилася добре для "тварини" – тигр знайшов притулок поліцейському відділку.

Як і чому тигр опинився на федеральній трасі, залишається загадкою. Ми раді повідомити, що тигр був прийнятий офіцерами 1-го округу ЦУП і знайшов нове місце на станції – де він напевно буде заважати тільки пішохідному руху!