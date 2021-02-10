В США пластиковый белый тигр у дороги пугал водителей: полиция забрала животное в участок – фото
Полиция города Роквилл, штат Мэриленд, получила сообщение о белом тигре, сидящем на заборе шоссе I-270. Приехала полиция и забрала тигра в участок – он теперь счастливо сидит в 1-м окружном управлении полиции округа Монтгомери.
Все началось в субботу утром, когда водитель позвонил в службу 911 и сообщил, что Белый тигр сидит на ограде трассы I-270 в округе Монтгомери, штат Мэриленд, США. На место тут же выехал полицейский. Он отыскал животное и выяснил, что звонивший мужчина не лгал, это действительно был тигр.
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Тигр смотрел на пригородное движение возле Монтроуз-роуд, и казалось, был готов к прыжку, но этого не произошло. Ведь животное оказалось не настоящим – это была большая пластиковая реалистичная статуя белого тигра.
Вы видели белого тигра на I-270?
В субботу утром 911 получил звонок от водителя, который сообщил, что белый тигр сидит на стене Джерси I-270 рядом с Монтроуз-роуд. Офицеры ответили, и полицейский из Роквилла обнаружил тигра: большую, похожую на живую статуэтку.
В полиции до сих пор не знают, как тигр оказался на автомагистрали, но не исключают, что это мог быть розыгрыш. Но в любом случае, история закончилась хорошо для "животного" – тигр нашел убежище в полицейском участке.
Как и почему тигр оказался на федеральной трассе, остается загадкой. Мы рады сообщить, что тигр был принят офицерами 1-го округа ЦУП и нашел новое место на станции – где он наверняка будет мешать только пешеходному движению!
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