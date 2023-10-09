Мовиться про озера Шаста та Оровілл. Вони є найбільшими водосховищами штату.

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І якщо раніше вони були заповнені лише на 35%, то зараз цей показник складає 86%. Озера повернулися до життя внаслідок випадання рекордної кількості опадів і снігу цієї зими.

Якщо ці цифри не достатньо шокують, то фотографії показують ситуацію куди краще. На знімку нижче показано озеро Оровілл у вересні 2021 року, видно, що воно перетворилося на суху долину.



Озеро Оровілл у 2021 та 2023 роках / Фото TCD

Аналогічні знімки є і з озером Шаста, і різниця між ними настільки ж разюча.

Це було дико. Божевільний рік. Ми забули, що в листопаді та грудні все виглядало як чергова посуха. Ми всі готувалися до цього і планували наші дії саме на цей випадок,

– розповів журналістам фермер з округу Фресно Девід "Мас" Масумото.

Натомість фермери отримали можливість використовувати канали та зрошувальні канави для водопостачання. Тепер вони можуть не викачувати ґрунтові води, адже це призводить до подальшого виснаження ресурсів.



Фермери задоволені / Фото The Washington Post

На думку науковців, саме такі різні перепади в погодних умовах будуть формувати клімат в Каліфорнії. Роки посухи будуть чергуватися з екстремально вологими роками, схожими на той, що спостерігався у 2023 році. Однією з головних завдань штату нині є розробка методів збору максимальної кількості дощової води під час вологих періодів.

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