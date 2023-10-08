Люди припускали, що у такий спосіб відстежують напрямок течій.

Дивіться також Хлопця віднесло у море під час освідчення коханій: епічне відео

Все набагато простіше

Насправді 10 серпня відбулося 18-е щорічне Чиказьке качине дербі, на якому тисячі гумових качечок мчать річкою Чикаго на підтримку Special Olympics Illinois, що допомагає спортсменам з особливими потребами.

Цікаво! Щороку ця подія збирає понад 300 000 доларів для більше як 20 000 спортсменів. У 2022 році було виловлено понад 75 000 качок і зібрано найбільшу суму грошей за 17 років існування цієї традиції.

Перегляд качиного дербі безкоштовний, але участь у перегонах коштує щонайменше 5 доларів. А великий набір качок із шести штук коштує 25 доларів!

Як відбувається Чиказьке качине дербі / Фото Secret Chicago

Чи шкідливе Чиказьке качине дербі для річки

Для всіх, хто піклується про навколишнє середовище, 100% качок збирають волонтери та використовують повторно щороку. Їх ретельно очищають, а за подією стежать, щоб жодна качка не купалася без нагляду.

Додамо, що качине дербі проводили і у 2021 році. Ті люди, чиї качечки прибули до фінішу першими, отримали призи. За перше місце організатори подарували переможцеві автомобіль Chevy Trailblazer 2021 року, за друге – відпочинок у Мексиці за системою "все включено", а за третє – 200 доларів.

Досі проводите вечори, беземоційно гортаючи тікток чи інстаграм? Додайте у своє життя барв з Vulkan Casino – онлайн-казино, що зацікавить як новачків, так і досвідчених поціновувачів гемблінгу. Реєструйтеся та обирайте улюблену гру просто зараз!