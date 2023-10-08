Люди припускали, що у такий спосіб відстежують напрямок течій.
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Все набагато простіше
Насправді 10 серпня відбулося 18-е щорічне Чиказьке качине дербі, на якому тисячі гумових качечок мчать річкою Чикаго на підтримку Special Olympics Illinois, що допомагає спортсменам з особливими потребами.
Перегляд качиного дербі безкоштовний, але участь у перегонах коштує щонайменше 5 доларів. А великий набір качок із шести штук коштує 25 доларів!
Як відбувається Чиказьке качине дербі / Фото Secret Chicago
Чи шкідливе Чиказьке качине дербі для річки
Для всіх, хто піклується про навколишнє середовище, 100% качок збирають волонтери та використовують повторно щороку. Їх ретельно очищають, а за подією стежать, щоб жодна качка не купалася без нагляду.
Додамо, що качине дербі проводили і у 2021 році. Ті люди, чиї качечки прибули до фінішу першими, отримали призи. За перше місце організатори подарували переможцеві автомобіль Chevy Trailblazer 2021 року, за друге – відпочинок у Мексиці за системою "все включено", а за третє – 200 доларів.