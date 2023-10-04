Відповідне відео опублікували у мережі, станом на 4 жовтня його переглянули майже 3 мільйони людей. Крім того, історію розповіли у німецькому виданні Bild.

Читайте також Нічний кошмар кожної нареченої: дівчина поскаржилася, що гості на весіллі дивилися телевізор

"Мокра" пропозиція

Хлопець організував своїй дівчині красиву пропозицію прямісінько на березі моря. Разом вони вибралися на плаский камінь на узбережжі. Чоловік став на коліно, але не втримав рівновагу, оскільки поверхня була дуже слизькою, і впав у воду.

Розгублена дівчина встигла лише схопити його окуляри. Журналіст BILD Мартін Герстенберг назвав це "найневдалішою пропозицією руки та серця". Та, судячи з відео, насправді дівчина була не надто засмучена через цей випадок.

Туристична агенція, яка поділилася кадрами пропозиція, не вказала більше ніяких подробиць про цю пару. Тож де це все відбулося та чим врешті закінчилося – на жаль, невідомо.

Хлопця віднесло у море під час освідчення: дивіться відео

Реакція мережі

Користувачі мережі жартують, що у такий спосіб "всевіт дав знак" молодій парі. Втім, звісно ж, це простий збіг, який перетвориться для майбутньої сім'ї у один з цікавих спогадів.