У США з неба впала риба та пошкодила припаркований автомобіль: дивне відео

Курйозний випадок нещодавно трапився в американському штаті Вірджинія, проте одному з його мешканців не до сміху. На його автомобіль, що був припаркований біля будинку, з неба впала риба. На машині залишилися пошкодження. Усе це потрапило на відео, і неабияк вразило користувачів мережі.

Карлос Мальдонаро дізнався про те, що на його автівку впала риба, від сусідів. Природно, що спершу він не повірив у це, адже риби не літають і не падають з неба. Проте камера спостереження зняла цей епічний політ на відео.

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Риба впала з неба на припаркований автомобіль: загадкове відео

Риба впала і погнула спойлер. Сусіди сказали, що це прозвучало як вистріл. Вони підійшли ближче, побачили рибу і постукали до нас,

– розповів Карлос Мальдонаро.

Чоловік планує звернутися до страхової компанії за відшкодуванням. На щастя, у нього є запис, що доведе його слова, на випадок, якщо страховики не повірять у цю історію.

Відео опублікували на популярному ютуб-каналі ViralHog, де воно зібрало 20 тисяч переглядів. Коментатори також були здивовані побаченим. Хтось писав, що летючі риби все-таки існують, а хтось вирішив, що рибину хтось кинув здалека.

Проте найближче до розгадки виявилися найуважніші користувачі. Вони начебто розгледіли на початку відео пташку, і припускають, що саме вона впустила рибу на автомобіль.

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