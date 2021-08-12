Карлос Мальдонаро узнал о том, что на его машину упала рыба, от соседей. Естественно, что сначала он не поверил в это, ведь рыбы не летают и не падают с неба. Однако камера наблюдения сняла этот эпический полет на видео.

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Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль: загадочное видео

Рыба упала и погнула спойлер. Соседи сказали, что это прозвучало как выстрел. Они подошли ближе, увидели рыбу и постучали к нам,

– рассказал Карлос Мальдонаро.

Мужчина планирует обратиться в страховую компанию за возмещением. К счастью, у него есть запись, что докажет его слова, на случай, если страховщики не поверят в эту историю.

Видео опубликовали на популярном ютуб-канале ViralHog, где оно собрало 20 тысяч просмотров. Комментаторы тоже были удивлены увиденным. Кто-то писал, что летучие рыбы все-таки существуют, а кто-то решил, что рыбу кто-то бросил издалека.

Однако ближе всех к разгадке оказались самые внимательные пользователи. Они вроде как разглядели в начале видео птицу, и предполагают, что именно она уронила рыбу на автомобиль.

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