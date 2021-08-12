Рятувальники групи захисту тварин ACRES розповіли, що їм подзвонила жінка на ім'я Сі Янь і сказала, що чує дивне періодичне шипіння у шафі біля її ліжка. Вона надіслала запис цього звуку, і спеціалісти припустили, що це може бути отруйна чорношия кобра. Рятувальники вирушили на допомогу.

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Команда ACRES обшукувала будинок Сі Янь майже годину. Рятувальники перемістили деякі предмети, зокрема одяг, сумки та інші побутові речі, і з подивом виявили, що джерело шипіння також змістилося. Це було неможливо, тож вони подумали, що, можливо, в будинку не одна кобра.

Пошуки тривали до тих пір, поки один із рятувальників не взяв до рук електричну зубну щітку. Він увімкнув та вимкнув її – після цього шипіння припинилося. Стало зрозуміло, що саме щітка і була "небезпечною коброю".

Сі Янь розповіла, що нещодавно її зубна щітка зламалася – всередину потрапила вода. Після цього вона почала самостійно вмикатися та вимикатися. Жінка вирішила купити нову щітку, але попередню так і не викинула.

Попри те, що ситуація виявилася доволі курйозною, власниця будинку подякувала команді рятувальників. "Вони були дуже чуйні та відповідальні", – сказала вона.

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