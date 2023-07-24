Змінити життя та так сильно схуднути Джефа змусила смерть друга та особисті проблеми. Зараз він важить 79 кілограмів.

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38-річний Джефф сказав, що завжди був великим.

Насправді зараз я менший, ніж був у третьому класі – моя куртка з початкової школи тепер на два розміри більша. Моя найважча вага була набагато більшою за 227 кілограмів. Потім я побачив, як помер один із моїх найкращих друзів – він був на два роки старший за мене і важив трохи більше,

– пригадав чоловік.

Він зазначив, що, спостерігаючи за стражданнями друга, він захотів змінити свою долю.

Який вигляд мав Джеф до та після схуднення / Фото mirror.co.uk

Чоловік стикнувся з новою проблемою

Попри приголомшливу втрату ваги, у Джефа залишилася в'яла шкіра, яка, за оцінками, важить до 18 кілограмів. Це спричинило проблеми зі здоров'ям, такі як проблеми з поставою та хребтом, подразнення шкіри, інфекції та нервовий зрив.

Щодня потрібний постійний догляд та процедури, щоб підтримувати її в чистоті та здоров'ї, зокрема креми, що відпускаються за рецептом, для запобігання екземі та пошкодженню шкіри,

– пояснив він.

Щоб завершити свою трансформацію, Джеффу потрібні кошти для хірургічного видалення зайвої шкіри, що лікарі вважають за необхідне з медичної точки зору.