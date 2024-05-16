У США 83-річна бабуся випустилася з університету

У США бабуся, якій виповнилося 83 роки, здобула вищу освіту. Жінка стала найстаршою випускницею Говардського університету.

Жінку звати Марі Фаулер. Вона здобула докторський ступінь з богослов'я.

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Раніше вона здобула ступінь бакалавра і 2 ступені магістра в Баптистському біблійному коледжі та семінарії Мейпл-Спрінгс. Жінка сказала, що спочатку не думала, що доживе до закінчення університету.

Я ніколи не думала, що це буде довше, ніж один семестр, тому що, зрештою, я не ходила до школи від 1959 року. Я навіть не знала, чи зможу запам'ятати інформацію,

– поділилася вона.

Однак бабуся перевершила власні очікування, здобувши докторський ступінь за 3 роки.

"Я хочу сказати, що ніколи не пізно. Я хочу, щоб усі усвідомили, що мені 83 роки, а це означає, що якщо я змогла це зробити, то чому б і ви не зможете?", – наголосила вона.

Бабуся додала, що її батьки були головним натхненням в ухваленні рішення продовжити освіту.

Раніше у Нью-Йорку 353 балерини встановили світовий рекорд, простоявши на пуантах протягом однієї хвилини. Для цієї спроби балерини з різних країн та штатів США зібралися в готелі Plaza у Нью-Йорку.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)