Спроби скомпрометувати КРАІЛ: голова Комісії з регулювання азартних ігор заявив про інформатаки

Як повідомляє Всеукраїнська рада гемблінгу України, нещодавно відновились інформаційні атаки на Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Шляхом дзвінків з вимаганням грошових коштів від імені голови комісії Івана Рудого, невідомі намагаються скомпрометувати КРАІЛ.

Голова Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий заявляє, що на КРАІЛ здійснюється цілеспрямована атака. Невідомі особи від його імені телефонують з незрозумілих номерів і вимагають гроші від представників ринку азартних ігор.

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Поки що він не знає проти кого конкретно спрямована ця інформаційна атака – персонально проти нього або очолюваної ним комісії. Але очевидно, це означає, що легалізація грального бізнесу та те, що держава прагне довести цю реформу до кінця, досі багатьом не подобається. Особливо нелегальним учасникам ігрового ринку, з якими Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей як один з основних державних органів, веде боротьбу. Крім того, КРАІЛ сприяє роботі інших державних органів, в першу чергу, правоохоронних, по виявленню та закриттю всіх нелегальних пунктів офлайн та онлайн гемблінгу.

Ніхто не обіцяв, що буде легко впроваджувати цю реформу, й ці провокації – чергове підтвердження того, що тепер багатьом не подобається, що, по-перше, зиск від легалізації отримує саме держава у вигляді наповнення бюджету, по-друге, гравці поступово припиняють користуватись послугами нелегалів і переходять до послуг легальних організаторів азартних ігор. Тобто, вони стають більш соціально захищеними. Й третє – шалений тиск держави на всіх нелегалів,

– заявляють у Комісії.

Інша причина, чому намагання скомпрометувати має місце – дискредитація відповідального ім’я державного службовця. Адже пан Рудий не має жодного відношення до будь-яких схем, провокацій чи корупційних справ.

Проте вкотре хочу наголосити: про жодні тіньові пропозиції або налагодження "схем" в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей не може бути й мови. Адже КРАІЛ працює над виробленням прозорих та внормованих процедур, які дозволять приносити кошти в державний бюджет і будуть влаштовувати бізнес,

– заявив Іван Рудий на своїй сторінці у фейсбуці.

"Таким чином насправді це не лише атака на пана Рудого. Це атака на весь легальний ринок, на всю легальну індустрію, і, фактично, на кожного легального організатора азартних ігор. Тому що Комісія – це одна з частин легальної гральної індустрії. В цій індустрії, як і в будь-якій іншій економічній сфері, всі поєднані між собою з точки зору досягнення результату – держава та бізнес. Тому ці провокації можна сприймати як атаку на весь ринок. Єдиний шлях цьому протистояти – правильна комунікація з засобами масової інформації від усіх учасників ринку, а також захист, як юридичний, так й змістовний, всіх досягнень легального ринку", – йдеться в заяві КРАІЛ.

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей закликає всіх учасників ринку

Повний текст допису Івана Рудого:

Про ситуацію з вимаганням грошей та фейковими дзвінками



Як ви вже знаєте, до КРАІЛ почали надходити повідомлення щодо дзвінків невідомих, які представляються мною, та вимагають гроші від представників ринку. Наразі маємо ситуацію, коли шахраї продовжують телефонувати, тобто здійснюється цілеспрямована атака. Незрозуміло, чи спрямована ця атака проти мене чи безпосередньо проти ринку, який поступово запускається в Україні.



Проте вкотре хочу наголосити: про жодні тіньові пропозиції або налагодження "схем" в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей не може бути й мови. Адже КРАІЛ працює над виробленням прозорих та внормованих процедур, які дозволять приносити кошти в державний бюджет і будуть влаштовувати бізнес. Закликаю вас бути пильними та інформувати про такі випадки!