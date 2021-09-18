Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудой заявляет, что на КРАИЛ осуществляется целенаправленная атака. Неизвестные лица от его имени звонят с непонятных номеров и требуют деньги от представителей рынка азартных игр.

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Пока что он не знает против кого конкретно направлена эта информационная атака – персонально против него или возглавляемой им комиссии. Но очевидно, это означает, что легализация игорного бизнеса и то, что государство стремится довести эту реформу до конца, до сих пор многим не нравится. Особенно нелегальным участникам игрового рынка, с которыми Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей как один из основных государственных органов, ведет борьбу. Кроме того, КРАИЛ способствует работе других государственных органов, в первую очередь, правоохранительных, по выявлению и закрытию всех нелегальных пунктов офлайн и онлайн гемблинга.

Никто не обещал, что будет легко внедрять эту реформу, и эти провокации – очередное подтверждение того, что теперь многим не нравится, что, во-первых, выгоду от легализации получает именно государство в виде наполнения бюджета, во-вторых, игроки постепенно прекращают пользоваться услугами нелегалов и переходят к услугам легальных организаторов азартных игр. То есть, они становятся более социально защищенными. И третье – давление государства на всех нелегалов,

– заявляют в UGC.

Другая причина, почему попытка скомпрометировать имеет место – дискредитация ответственного имя государственного служащего. Ведь Иван Рудой не имеет никакого отношения к каким-либо схемам, провокациям или коррупционным делам.

Однако в очередной раз хочу подчеркнуть: ни о каких теневых предложениях или налаживании "схем" в комиссии по регулированию азартных игр и лотерей не может быть и речи. Ведь КРАИЛ работает над выработкой прозрачных и нормированных процедур, которые позволят приносить средства в государственный бюджет и будут устраивать бизнес,

– заявил Иван Рудой на своей странице в фейсбуке.

"Таким образом, на самом деле, это не только атака на Ивана Рудого. Это атака на весь легальный рынок, на всю легальную индустрию, и, фактически, на каждого легального организатора азартных игр. Потому что комиссия – это одна из частей легальной игорной индустрии. В этой индустрии, как и в любой другой экономической сфере, все соединены между собой с точки зрения достижения результата – государство и бизнес. Поэтому эти провокации можно воспринимать как атаку на весь рынок. Единственный путь этому противостоять – правильная коммуникация со средствами массовой информации от всех участников рынка, а также защита, как юридическая, так и содержательная, всех достижений легального рынка", – говорится в заявлении UGC.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей призывает всех участников рынка быть едиными в борьбе за защиту легализации азартных игр.

Полный текст публикации Ивана Рудого:

О ситуации с вымогательством денег и фейковыми звонками

Как вы уже знаете, к КРАИЛ начали поступать сообщения о звонках неизвестных, которые представляются мной, и требуют деньги от представителей рынка. Сейчас имеем ситуацию, когда мошенники продолжают звонить, то есть идет целенаправленная атака. Непонятно, направлена эта атака против меня или против рынка, который постепенно запускается в Украине.

Однако в очередной раз хочу подчеркнуть: ни о каких теневых предложениях или налаживании "схем" в комиссии по регулированию азартных игр и лотерей не может быть и речи. Ведь КРАИЛ работает над выработкой прозрачных и нормированных процедур, которые позволят приносить средства в государственный бюджет и будут устраивать бизнес.

Призываю вас быть бдительными и информировать о таких случаях!