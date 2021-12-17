Справжня фанатка: жінка зібрала найбільшу у світі колекцію, присвячену "Гаррі Поттеру"

47-річна великобританка має понад 6 тисяч пам’ятних предметів, пов’язаних із фентезійним всесвітом книг та фільмів "Гаррі Поттер". Жінка стала рекондсменкою світу за кількістю речей, присвячених "хлопчику, що вижив".

Трейсі Нікол-Льюїс з великобританського Мід-Гламоргана у жовтні була визнана Книгою рекордів Гіннеса як володарка найбільшої колекції "Гаррі Поттера". 47-річна фанатка має 6300 предметів, пов’язаних із вигаданим всесвітом Джоан Роулінг.

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Почала своє колекціонування Трейсі у 2002 році. Першим предметом у її колекції стала шоколадна жаба з першого фільму.

Що є у колекції Трейсі Серед предметів жінки 47 чарівних паличок, книги спеціального видання, набори LEGO, ілюстрації та щонайменше 127 фігурок персонажів саги. Усі "скарби" колекціонерки займають 3 кімнати її будинку. Її найбільшим предметом, за даними інформаційного агентства SWNS, є картонна книжкова виставка заввишки п’ять футів для "Гаррі Поттера і прокляте дитя".

За словами Трейсі, колекціонування допомогло їй впоратися зі смертю свого чоловіка, який помер у 2005 році. Перед смертю він попередньо замовив "Гаррі Поттера та Келих Вогню" для своєї дружини – подарунок дійшов до жінки вже після того, як вона втратила чоловіка.

Окрім колекціонування, Трейсі також займається косплеєм, та навіть провела своє друге одруження у стилі чарівного світу.

Трейсі має понад 6 тисяч речей з "Гаррі Поттером" / Фото SWNS

Другий чоловік Трейсі, Мартін, хоч і не є таким фанатом, як його дружина, та запропонував колекціонерці подати заявку до Книги рекордів Гіннеса. У жовтні 2021 року Трейсі отримала статус рекордсменки – її колекція виявилася найбільшою у світі.

Я досі не можу повірити, що у мене так багато речей у колекції,

– сказала Нікол-Льюїс.

За словами колекціонерки, вона витрачає приблизно 132 фунтів на нові пам’ятні речі. Трейсі зазначила, що її колекція, здається, ще недостатньо велика – жінка не збирається припиняти збирання речей з "Гаррі Поттером".

Жінка стала світовою рекордсменкою / Фото SWNS