Трейсі Нікол-Льюїс з великобританського Мід-Гламоргана у жовтні була визнана Книгою рекордів Гіннеса як володарка найбільшої колекції "Гаррі Поттера". 47-річна фанатка має 6300 предметів, пов’язаних із вигаданим всесвітом Джоан Роулінг.
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Почала своє колекціонування Трейсі у 2002 році. Першим предметом у її колекції стала шоколадна жаба з першого фільму.
Що є у колекції Трейсі
Серед предметів жінки 47 чарівних паличок, книги спеціального видання, набори LEGO, ілюстрації та щонайменше 127 фігурок персонажів саги.
Усі "скарби" колекціонерки займають 3 кімнати її будинку. Її найбільшим предметом, за даними інформаційного агентства SWNS, є картонна книжкова виставка заввишки п’ять футів для "Гаррі Поттера і прокляте дитя".
За словами Трейсі, колекціонування допомогло їй впоратися зі смертю свого чоловіка, який помер у 2005 році. Перед смертю він попередньо замовив "Гаррі Поттера та Келих Вогню" для своєї дружини – подарунок дійшов до жінки вже після того, як вона втратила чоловіка.
Окрім колекціонування, Трейсі також займається косплеєм, та навіть провела своє друге одруження у стилі чарівного світу.
Трейсі має понад 6 тисяч речей з "Гаррі Поттером" / Фото SWNS
Другий чоловік Трейсі, Мартін, хоч і не є таким фанатом, як його дружина, та запропонував колекціонерці подати заявку до Книги рекордів Гіннеса. У жовтні 2021 року Трейсі отримала статус рекордсменки – її колекція виявилася найбільшою у світі.
Я досі не можу повірити, що у мене так багато речей у колекції,
– сказала Нікол-Льюїс.
За словами колекціонерки, вона витрачає приблизно 132 фунтів на нові пам’ятні речі. Трейсі зазначила, що її колекція, здається, ще недостатньо велика – жінка не збирається припиняти збирання речей з "Гаррі Поттером".
Жінка стала світовою рекордсменкою / Фото SWNS