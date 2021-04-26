Справа Транбі Крофт або шахрайство з бакарою: скандальна історія з життя королівської сім'ї

Життя британської королівської родини протягом багатьох поколінь супроводжується скандалами. Один із найгучніших з них пов'язаний з азартними іграми.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про випадок з життя британської аристократії, що трапився наприкінці 19 століття. Він увійшов в історію як "Королівський скандал з бакарою", а одним із його фігурантів був принц Уельський і тоді ще майбутній король Едуард VII.

Це цікаво Тисячолітні традиції: китайські азартні ігри, які популярні у всьому світі

Вечірка в Транбі Крофт

Ця історія розпочалася 8 вересня 1890 року під час домашньої вечірки у Транбі Крофт – заміському будинку кораблебудівника сера Артура Вілсона, гостями на якій були принц Едуард та підполковник шотландської гвардії сер Вільям Гордон-Каммінг.



Будинок Транбі Крофт у Йоркширі / Фото Geograph

Попри те, що в той час у Великій Британії бакара була забороненою розвагою, аристократи та еліта на це не зважали. Присутні на тій вечірці з задоволенням грали у бакару. Того вечора Стенлі, один із членів родини Вілсонів, помітив як сер Вільям шахрував – він непомітно додавав та забирав свої фішки зі зроблених ставок, залежно від того вигравав він чи програвав.

Наступного дня Стенлі розповів іншим учасникам гри про те, що він бачив, і вони домовилися приглянути за підполковником. У процесі гри Гордон-Каммінг не забарився та знову повторив своє шахрайство. Гравці не стали з цим миритися, і відкрито звинуватили його. Серу Вільяму не залишалося нічого іншого, як зізнатися у скоєному. В обмін на мовчання присутніх, він письмово присягнувся, що більше ніколи не гратиме в карти.

З історії гемблінгу Гангстери, азарт і неонова розкіш: фотоісторія легендарного казино "Фламінго" у Лас-Вегасі

Судовий процес



Судовий процес у справі "Королівського скандалу з бакарою" / Ілюстрація з журналу Punch

Попри обіцянку гостей не розголошувати того, що трапилося на вечірці, у вищих колах швидко з'явилися і поширилися чутки про шахрайство сера Вільяма Гордона-Каммінга. У відповідь на це він подав позов до суду на сім'ю Вілсонів, звинувативши їх у наклепах та дифамації. Принц Едуард не був підсудним у цій справі, але його ім'я додали до списку свідків.

Після того як інформація про позов стала публічною, його почали обговорювати на кожному кроці, і назвали "Королівським скандалом з бакарою" через участь у ньому принца Уельського. Це вперше з 1411 року член королівської родини та спадкоємець престолу був вимушений з'явитися до суду.

Судовий процес розпочався майже через рік після сумнозвісної вечірки – 1 червня 1891 року. Принц Едуард виконав свій обов'язок та дав свідчення у суді. Йому довелося зізнатися у тому, що він грав у бакару, попри те, що вона була забороненою законом. Крім того, згідно з королівським статутом армії, він повинен був повідомити про протизаконні дії іншого офіцера армії, але не зробив цього.



Принц Уельський та сер Вільям Гордон-Каммінг на судовому засіданні / Ілюстрації з журналу The Illustrated London News

Публічне приниження принца Уельського були для сера Вільяма Гордона-Каммінга єдиною радістю. Усе інше не могло його потішити. Розповіді свідків, а також його зізнання у шахрайстві, підписане на вечірці, не залишили підполковнику шансів. Рішенням присяжних з сім'ї Вілсонів зняли усі обвинувачення. Уже наступного дня сера Вільяма звільнили з армії та умовно виключили в елітної спільноти.

Ця справа залишила свій слід на репутації принца Едуарда. Протягом ще кількох років після скандального судового процесу він не міг похизуватися любов'ю та прихильністю британців. Подейкували, що після цього випадку він не припинив грати в азартні ігри, але робив це з великою обережністю.

Читайте також Король Лас-Вегаса: історія Стіва Вінна, який зробив азартну столицю успішною

Азартні ігри вже не одне століття можна назвати чи не найпопулярнішою розвагою у всьому світі. Часи змінюються, але головне залишається незмінним –