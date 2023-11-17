Бортпровідники заявили, що коли вони поверталися на таксі до готелю, автівка поїхала на закриту заправну станцію, де їх пограбували троє озброєних чоловіків, забравши телефони та гроші.

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Що виявила поліція

За розслідування інциденту одразу ж взялася місцева поліція. Вони перевірили записи з камер відеоспостереження і виявили, що насправді "потерпілі" всю ніч пиячили, а свої речі вони, ймовірно, просто загубили.

Один з бортпровідників заявив, що став жертвою "отруєння", оскільки у його напій могли підсипати якісь речовини. Тим часом поліція наполягає, що чоловік "провів ніч, випиваючи і вживаючи наркотики з двома жінками»". За їхніми словами, він напився "до втрати свідомості", після чого його знайшли непритомним місцеві жителі.

В очікуванні швидкої допомоги іноземець нібито показав місткість із білим порошком — поліція вважає, що це кокаїн,

– зазначили журналісти.

Зрештою, рейс Ріо-де-Жанейро – Лондон довелося скасувати, адже бортпровідники виявилися "занадто травмованими, щоб працювати".

Раніше ми писали про пасажира, який сів за штурвал літака, адже ніхто не міг зв'язатися з пілотом. На щастя, політ минув добре і пасажири вчасно прибули до пункта призначення.

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