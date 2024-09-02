Спала на деревах і подружилася з лисицею: бабуся розповіла, як 5 днів виживала в Альпах

Бабуся, на ім'я Джузеппіна Барделлі, попри свій поважний вік та проблеми зі здоров'ям, змогла вижити 5 днів в італійських Альпах. Вона пила дощову воду, спала на деревах, молилася й навіть "подружилася" з лисицею.

Відомо, що бабусі на момент інциденту було 89 років.

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Вона загубилася, коли разом зі своїм 57-річним сином Серджіо збирала гриби. Раптово їй стало зле і вона втратила свідомість. Бабуся впала з висоти 20 футів у яр, зламавши кілька ребер. Її син одразу ж повідомив про це рятувальників і вони почали пошуки, уважно прочісуючи територію в районі Монтереккіо на кордоні зі Швейцарією, але ніяк не могли знайти потерпілу.

Пожежник Сільвіо Ріццеллі, який координував рятувальну операцію за участі 50 осіб, зазначив, що вони майже опустили руки.

У неділю вранці, коли рятувальники вже подумували припинити пошуки, сталось справжнє диво. Джузеппіна опинилася в глибокому яру з високою рослинністю. Вона не могла бачити нас, а ми – її. Коли наші люди дістались до жінки, вона була втомлена, але притомна. Це неймовірно, що людина в її віці може чинити такий опір,

– розповів Ріццеллі.

Як бабуся вдалося вижити

Попри травму, бабуся не збиралася вмирати, тож намагалася вижити за будь-яку ціну. Вона пила дощову воду в калюжах, спала на деревах, використовуючи рослинність як прикриття.

Кілька разів до неї підходила лисиця – вони навіть подружилися. Коли рятувальники сказали, що мама жива, радості не було меж. Величезна подяка багатьом людям, які нам допомагали. Зараз із нею все гаразд,

– зазначив ще один її син, Роберто.

Зараз бабуся перебуває у лікарні, вона одужує після своїх пригод.