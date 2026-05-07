У префектурі Яманасі у місцевих жителів є можливість влаштувати для своїх плюшевих іграшок справжнє спа, пише pts.news. Свої послуги пропонує Масакадзу Шимура з 30-річним досвідом. У японців ця послуга має великий попит, бо вони сповідують філософію цукумогамі.

Як працює спа-салон для м'яких іграшок в Японії?

Послугу очищення плюшевих іграшок різних розмірів пропонує хімчистка Cleaning Yonmarusan. У місцевих пабліках майстер з очищення Масакадзу Шимура став справжньою зіркою. Він має власну техніку прання іграшок, щоб на виході вони були як новенькі.

Якщо одразу терти іграшку щіткою, неможливо відчути текстуру та особливості волокон. Тому спочатку я перу тканину руками. У процесі ручного прання я уважно прислухаюся до матеріалу, щоб оцінити його стан, і водночас ніжно масажую тканину,

– каже Шимура.

Попит на таку "терапію" приголомшує: якщо 10 років тому хімчистка приймала близько 1200 іграшок на рік, то зараз ця цифра зросла до понад 10 тисяч. Деякі іноземні туристи навіть планують свій візит до Японії так, щоб обов’язково заїхати до майстерні. Вони залишають своїх плюшевих улюбленців на початку подорожі, а перед поверненням додому забирають їх уже чистими та оновленими.

Це цікаво! В Японії такий сервіс сприймається не просто як звичайне чищення тканини, а як справжня медична процедура або духовне оновлення. Це перегукується з давньою філософією цукумогамі, пише журнал Garland. Філософія сповідує те, що речі, які служать людям багато років, набувають власної душі та життя. Японське ставлення до предметів контрастує зі споживацтвом. Саме тому власники іграшок отримують не просто чистий виріб, а емоційну терапію.



Хімчистка для елітних сумок

Окрім того, що до хімчисток можна здати верхній одяг, якісь делікатні речі, іграшки, важкі штори та інший текстиль, сюди ще можна віддати свою улюблену і дуже дорогу сумочку. У Лондоні та Сингапурі подібні хімчистки для елітних сумок – дуже популярна історія. Наприклад, у Сингапурі відома компанія MyBagSpa. Вона спеціалізується виключно на чищенні сумок, взуття та аксесуарів, а також корекції кольору шкіри. Компанія стверджує, що вже привела в ідеальний стан понад 20 тисяч предметів.

Подібні послуги дуже перегукуються з філософією екофрендлі, коли люди намагаються дати старим речам друге життя, а не примножувати сміття на планеті.

