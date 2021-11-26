Соковиті візерунки: японка вирізає дивовижні фігури на фруктах

Жінка з японського Кіото оздоблює овочі та фрукти за допомогою тонких скальпелів. Чарівні вироби мисткині шкода їсти – детальні візерунки можна розглядати годинами.

Над вишуканими виробами працює жінка на ім’я Томоко Сато. Її композиції вражають формами, кольором та надтонкою роботою.

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Візерунки на фруктах мисткиня вирізає скальпелем.

У якій техніці працює Сато Жінка послуговується популярною технікою Жінка послуговується популярною технікою карвінгу – вирізання фігур на фруктах та овочах. Мистецтво прикрашати їжу з’явилося в Таїланді приблизно у ХIV столітті. Спочатку карвінг робили для королівських бенкетів та жертвоприношень богам, та згодом вирізані фрукти стали популярними у всьому світі.

Сато займається різьбленням фруктів з 2004 року. Вона прикрашає все – яблука, кавуни, авокадо, гарбузи, апельсини, картоплю та багато інших овочів і фруктів, які стануть мистецькими шедеврами.

Жінка вирізає візерунки за допомогою тонкого скальпеля / Фото з інстаграму Сато

Усі візерунки вона вирізає вручну, дотримуючись виняткової симетрії.

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Сато не обмежується лише фруктами – також жінка вирізає цілі картини на цеглинках мила та працює з різьбою по дереву.

Мило у техніці карвінгу / Фото з інстаграму Сато

Мисткиня також популяризує техніку карвінгу серед японців – вона навчає усіх охочих вирізати з фруктів вироби мистецтва. Викладає Сато в Кіото та у її рідному місті Фукуя.

Окрім того, Сато веде свій інстаграм, де викладає дивовижні роботи та розповідає про техніку карвінгу.

Як мисткиня вирізає візерунки на фруктах: дивіться відео

Вироби мисткині у техніці карвінгу / Фото з інстаграму Сато

Вироби мисткині у техніці карвінгу / Фото з інстаграму Сато

Вироби мисткині у техніці карвінгу / Фото з інстаграму Сато

Вироби мисткині у техніці карвінгу / Фото з інстаграму Сато