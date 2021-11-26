Над изысканными изделиями работает женщина по имени Томоко Сато. Ее композиции поражают формами, цветом и сверхтонкой работой.

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Узоры на фруктах художница вырезает скальпелем.

В какой технике работает Сато Женщина пользуется популярной техникой Женщина пользуется популярной техникой карвинга – вырезание фигур на фруктах и овощах. Искусство украшать еду появилось в Таиланде примерно в ХIV веке. Сначала карвинг делали для королевских пиров и жертвоприношений богам, но впоследствии вырезанные фрукты стали популярны во всем мире.

Сато занимается резьбой фруктов с 2004 года. Она украшает все – яблоки, арбузы, авокадо, тыквы, апельсины, картофель и многие другие овощи и фрукты, которые станут художественными шедеврами.

Женщина вырезает узоры с помощью тонкого скальпеля

Все узоры она вырезает вручную, соблюдая исключительную симметрию.

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Сато не ограничивается только фруктами – также женщина вырезает целые картины на кусках мыла и работает с резьбой по дереву.

Мыло в технике карвинга / Фото из инстаграма Сато

Художница также популяризирует технику карвинга среди японцев – она учит всех желающих вырезать из фруктов изделия искусства. Преподает Сато в Киото и родном городе Фукуя.

Кроме того, Сато ведет свой инстаграм, где публикует удивительные работы и рассказывает о технике карвинга.

Как художница вырезает узоры на фруктах: смотрите видео

Изделия художницы в технике карвинга / Фото из инстаграма Сато

Изделия художницы в технике карвинга / Фото из инстаграма Сато

Изделия художницы в технике карвинга / Фото из инстаграма Сато

Изделия художницы в технике карвинга / Фото из инстаграма Сато