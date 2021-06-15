Собака випадково забіг до чужого будинку: його реакція розвеселила мережу – курйозне відео

Час від часу у незручні ситуації потрапляють не лише люди, а й тварини. Нещодавно про один із таких випадків заговорили в мережі.

Користувач тіктоку Олі Марр опублікував відео з несподіваним гостем, який забіг до його будинку. Це був собака породи бордер-колі, який, схоже, забув, де живе.

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Тіктокер почав знімати відео, коли почув якийсь дивний шум у себе на кухні. Чоловік пішов туди, і побачив собаку. Чотирилапий, здається, не одразу помітила, що помилився. Він підійшов до Олі ближче та понюхав його. Аж тоді пес зрозумів, що потрапив не туди, розвернувся і швидко дременув геть.

Той момент, коли цей собака усвідомив, що це не його дім, а ми – не його люди,

– підписав відео Олі Марр.

Це відео несподівано стало вірусним. У Олі Марра 41,6 тисячі підписників у тіктоці, а ролик із собакою за 6 днів зібрав 27,4 мільйона переглядів та 7,4 мільйона вподобань. Пухнастий гість розвеселив користувачі мережі і вони залишили тисячі коментарів: