Собака гризла павербанк і випадково спричинила пожежу: курйозне відео
Джерело:BBC
Внутрішня камера спостереження зафіксувала момент, коли собака ненавмисно викликала пожежу в будинку після того, як пожувала павербанк.
Інцидент стався у місті Талсе, штат Оклахома.
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Відео, опубліковане пожежною службою, показує двох собак і кота у вітальні перед початком пожежі. Одна із собак розважалася з павербанком, аж раптом пристрій заіскрився та спалахнув.
На опублікованих кадрах видно, що тваринки не одразу зрозуміли, що вогонь – це небезпека. Спершу "винуватиця свята" навіть дружньо махала хвостом.
Що відбулося у приміщенні: дивіться відео
Офіцер громадської інформації пожежної служби Енді Літтл сказав, що домашні тварини втекли через собачі двері.
Якби не було дверей для собак, вони цілком могли б померти,
– сказав офіцер.
Місцеві ЗМІ запевнили, що із сім'єю також усе в порядку.