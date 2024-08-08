Інцидент стався у місті Талсе, штат Оклахома.

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Відео, опубліковане пожежною службою, показує двох собак і кота у вітальні перед початком пожежі. Одна із собак розважалася з павербанком, аж раптом пристрій заіскрився та спалахнув.

На опублікованих кадрах видно, що тваринки не одразу зрозуміли, що вогонь – це небезпека. Спершу "винуватиця свята" навіть дружньо махала хвостом.

Що відбулося у приміщенні: дивіться відео

Офіцер громадської інформації пожежної служби Енді Літтл сказав, що домашні тварини втекли через собачі двері.

Якби не було дверей для собак, вони цілком могли б померти,

– сказав офіцер.

Місцеві ЗМІ запевнили, що із сім'єю також усе в порядку.