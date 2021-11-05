У собак з'явився власний телеканал DogTV: мільйони щасливих песиків по всьому світу

У Великій Британії запускається нова телевізійна мережа. Вона створена спеціально для собак та їх власників.

Місія каналу DogTV – поліпшити життя собак всюди. Телебачення для цих тварин було розроблене, щоб допомогти їм почувати себе більш розслабленими.

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На телеканалі транслюють розважальні та навчальні передачі від 2 до 6 хвилин. Вони допомагають домашнім улюбленцям провести час за відсутності господаря. Dog TV підходить для собак різного віку і будь-яких порід. Це перший у світі телеканал такого плану.

DogTV – чудовий ресурс для власників собак, який допомагає полегшити деякі поведінкові проблеми, які можуть виникнути, коли собаки залишаються на одинці,

– розповів головний науковий співробітник DogTV професор Ніколас Додман.

Кольори, звукові частоти та налаштування камери були адаптовані для задоволення потреб всіх собак та з урахуванням їх почуттів. Крім того, контент призначений для полегшення симптомів собачих хвороб, таких як тривога розлука, самотність, стрес тощо.



У собак з'явився власний телеканал: DogTV / Фото DOGTV



DogTV – мільйони щасливих песиків по всьому світу / Фото DOGTV

Кількість власників собак зросла через пандемію, і тепер вони повертаються до роботи. Тому DogTV допоможе собакам розслабитися і заспокоїтися, поки господарі не повернуться додому,

– говорить Ніколас Додман.



У собак з'явився власний телеканал / Фото DOGTV

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Мільйони щасливих песиків по всьому світу / Фото DOGTV

Дослідження показують, що з включеним телевізором собаки дійсно краще себе почувають, коли залишаються вдома на самоті. Особливо якщо по ТБ показують спеціалізований контент, розрахований саме на чотирилапих глядачів. Варто зазначити, що на каналі, який вже доступний в інших країнах, також є програми і для власників собак: виступи дресувальників собак, рецепти для домашніх улюбленців.