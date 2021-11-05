Миссия канала DogTV – улучшить жизнь собак повсюду. Телевидение для этих животных было разработано, чтобы помочь им чувствовать себя более расслабленным.

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На телеканале транслируют развлекательные и обучающие передачи от 2 до 6 минут. Они помогают домашним любимцам провести время в отсутствие хозяина. Dog TV подходит для собак всех возрастов и любых пород. Это первый в мире телеканал такого плана.

DogTV – отличный ресурс для владельцев собак, который помогает облегчить некоторые поведенческие проблемы, которые могут возникнуть, когда собаки остаются на едине,

– рассказал главный научный сотрудник DogTV профессор Николас Додман.

Кольори, звукові частоти та налаштування камери були адаптовані для задоволення потреб всіх собак та з урахуванням їх почуттів. Крім того, контент призначений для полегшення симптомів собачих хвороб, таких як тривога розлука, самотність, стрес тощо.



У собак появился собственный телеканал: DogTV / Фото DOGTV



DogTV – миллионы счастливых песиков по всему миру / Фото DOGTV

Количество владельцев собак выросло из-за пандемии, и теперь они возвращаются на работу. Поэтому DogTV поможет собакам расслабиться и успокоиться, пока хозяева не вернутся домой,

– говорит Николас Додман.

У

собак появился собственный телеканал: DogTV / Фото DOGTV

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Миллионы счастливых песиков по всему миру / Фото DOGTV

Исследования показывают, что с включенным телевизором собаки действительно лучше себя чувствуют, когда остаются дома в одиночестве. Особенно если по ТВ показывают специализированный контент, рассчитанный именно на четвероногих зрителей. Стоит отметить, что на канале, который уже доступен в других странах, также есть программы и для владельцев собак: выступления дрессировщиков собак, рецепты для домашних любимцев.