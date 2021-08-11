Пухнастий герой: сміливий песик допоміг господарці виштовхати машину з води – вірусне відео

Цього літа у багатьох країнах аномальна спека змінюється сильними дощами, і Шотландія не стала винятком. Через грози там затоплює будинки і вулиці, а машини зупиняються серед дороги. Кілька днів тому у водяну пастку у Глазго потрапило двоє жінок на автомобілі, а Лоррі Гілліс, яка стала свідком цього, спробувала допомогти їм вибратися. Але вона могла не впоратися із цим, якби не її собака.

Ролик з Лоррі і її спанієлем Паком потрапив у соцмережі, і вони стали справжніми зірками мережі. Це не дивно – дії песика справді вражають. Здається, ніби він дуже добре знав, що робить.

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На відео видно, як жінка у воді, що була їй вище колін, підійшла до автівки ззаду та почала її штовхати. Пак увесь час плавав поруч та слідкував за господаркою. Потім він зупинився, встав на задні лапки, а передні поставив на бампер авто. Тоді вони почали штовхати разом – і машина почала рухатися.

Собака допомагає виштовхати машину: дивіться відео



Коли відео стало популярним, з Лоррі Гілліс зв'язалися журналісти. Вона розповіла, що вийшла на прогулянку із собакою, і побачила машину з двома жінками всередині. Автівка застрягла і не могла виїхати, тому Лоррі вирішила допомогти.

У нас ніколи не було такої сильної повені. Пак плив за мною, і я дістала телефон, щоб зняти його на відео. А тоді він встав і почав штовхати,

– поділилася жінка.

Також Лоррі розповіла, що Пакові вже 10 років, але він у хорошій формі. Смілий песик отримав винагороду за свою роботу. Того вечора йому перепала велика і смачна вечеря із додатковою порцією м'яса.



Лоррі Гіллес зі спанієлем Паком / Фото Лоррі Гіллес

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