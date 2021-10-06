Скульптура Проні Прокопівни із фільму "За двома зайцями" у Києві заговорила українською

З нагоди 60-ої річниці культової кінокомедії "За двома зайцями" пам'ятник її головним героям у Києві заговорив репліками з оригінальної україномовної версії фільму, яку тривалий час вважали втраченою. Послухати, як розмовляє скульптура Проні Прокопівни можна до 24 листопада.

У колишньому Радянському Союзі фільм "За двома зайцями" здобув неймовірну популярність та став легендарним, коли вийшов російською мовою. Проте оригінальна версія стрічки була україномовною, а вже після прем'єри у 1961 році її переозвучили, аби випустити у всесоюзний прокат.

Це цікаво Чортове колесо або що потрібно знати про рулетку – найбільш визнаний символ казино

Найпершу українську версію протягом довгих років вважали втраченою, але у 2013 році її випадково знайшли у маріупольському фільмофонді. Завдяки сучасним технологіям, тепер можна почути, як улюблені герої та їхні культові вислови звучать українською.

Пам’ятник "За двома зайцями" – це справжня київська легенда. Кажуть, щоб вийти заміж, потрібно потерти перстень на руці Проні, а щоб знайти наречену – потерти жука на піджаку Голохвастова. Ця традиція видається нам дуже милою, тож до 60-річчя стрічки ми вирішили зробити усім шанувальникам комедії подарунок,

– поділився організатор проєкту Олександр Лавров.

Аби почути голос Проні Прокопівни з україномовного фільму, потрібно підійти до пам'ятника, що на Андріївському узвозі, та потерти його на удачу. Кияни та гості міста можуть зробити це до 24 листопада.

Про що фільм "За двома зайцями" "За двома зайцями" – український комедійний фільм, знятий за мотивами однойменної п'єси Михайла Старицького.



У центрі сюжету – власник перукарні Свирид Голохвостий ("Голохвастов"), який збанкрутував і вирішив владнати фінансову скруту за допомогою вигідного шлюбу. Саме тому він заручився із дівчиною із заможної родини – Пронею Прокопівною.



Але серцю не накажеш, тож Голохвастов неочікувано для себе закохується в іншу дівчину – Галю, і намагається побудувати та зберегти стосунки з ними обома. Проте у результаті все виходить, як у славнозвісному прислів'ї – "За двома зайцями поженешся – жодного не впіймаєш".

Дивіться також Netflix запустив інтерактивний квест за "Грою в кальмара": приз – спойлери до другого сезону