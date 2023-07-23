Про історію створення Барбі – розповідає 24 Канал. Розповідаємо про улюбленицю дітей, яка стала культовою іграшкою усіх часів – читайте далі.

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Чому саме Барбі, а не інше ім'я

Створення Барбі було своєрідною революцією у світі іграшок. Ідея про створення нової ляльки належала Рут Хендлер, яка була співзасновницею компанії Mattel, Inc. Рут мала 2 дітей, доньку Барбару (Барбі) та сина Кена. Спостерігаючи, як її дитина грається з ляльками та уявляє свій власний світ, вона зрозуміла, що на ринку відсутні іграшки, що стимулюють уяву та дозволяють дітям втілювати свої мрії.

Так і з'явилася ідея створення ляльки, яка була більше ніж просто іграшкою, а справжньою подругою. Рут Хендлер назвала її ляльку на честь своєї дочки – Барбі.

У 1959 році, на ярмарку іграшок в Нью-Йорку, була представлена перша лялька Барбі у вигляді модної дівчинки-підлітка. Попри певні початкові сумніви, Барбі вразила світ й стала комерційно успішним проєктом.

Є дуже багато різних версій Барбі

Відтоді Барбі змінювала професії, одяг, волосся, мандрувала світом та завоювала серця дівчат з різних країн. Люди по всьому світу пам'ятають цю ляльку в ролі медсестри, вчительки, пілота, астронавтки, моделі й не тільки.

Бувало, що критики звинувачували Барбі у сприянні стереотипам щодо краси та ролей жінок у суспільстві. Однак, компанія Mattel відреагувала на ці зауваження й почала представляти різноманітні версії ляльки – з різною зовнішністю та професіями.

Важливо! Станом на сьогодні Барбі – це не просто іграшка, а справжній бренд. Ця лялька Барбі справжньою іконою моди та культури.

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