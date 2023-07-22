Рекорд Дорфманн був офіційно зареєстрований ще у 2005 році, коли у неї було лише 2500 ляльок. Втім, цього вистачило, аби перевершити результат Тоні Маттіа – 1125.

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Дорфманн колекціонує Барбі вже 30 років

Німкеня розповіла, що перша Барбі з'явилася у неї ще в 1966-му році, тоді їй було 5. Жінка пояснює, що любить цих ляльок, бо бавилася з ними у дитинстві, і тепер з теплотою на душі згадує про ці моменти.



Беттіна і її ляльки Барбі / Книга рекордів Гіннеса

Свою приголомшливу колекцію жінка збирала з 1993-го. Серед її ляльок є чимало рідкісних екземплярів, наприклад – оригінальна Барбі 1959 року.

Барбі – це дзеркало нашого часу. Через цю ляльку ми можемо побачити, як змінився світ, зокрема – кар'єра жінок,

– підкреслила "Барбі-лікарка".

Тепер життя Дорфманн фактично "крутиться" навколо її ляльок. Вона є авторкою книг про Барбі, а також показує ляльок на виставках – і у такий спосіб заробляє на життя. Жінка не планує зупинятися на досягнутому й вже планує, як збільшити свою унікальну колекцію: вже замовила кілька Барбі, випущених для нового фільму.

Беттіна Дорфманн показала свою колекцію ляльок Барбі: дивіться відео

Чому Беттіну називають "Барбі-лікарка"

Крім того, жінка навіть займається ремонтом ляльок. Через це її називають "Барбі-лікаркою", адже вона фактично дає їм "нове життя". Все почалося з того, що у 1990-х вона лагодила Барбі суто для себе. Згодом до неї на тематичних виставках стали звертатися й інші колекціонери.