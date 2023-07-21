Тих, хто шукатиме у Google щось про "Барбі", чекає миле рожеве промо. Аби побачити це на власні очі достатньо погуглити й про акторів чи режисерку фільму, повідомляє 24 Канал.
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Рожевий екран і все у блискітках
Коли фанати "Барбі" вводять у пошуковому рядку одне з вищезгаданих слів чи прізвищ і натискають Enter, екран одразу ж стає рожевим. Крім цього, подекуди з'являються рожеві блискітки та інші символи.
Річ у тім, що Марґо Роббі зіграла головну роль у фільмі, а Раян Ґослінг – роль її коханого Кена.
Що буде, якщо пошукати "Марґо Роббі" у Google / Скриншот 24 Каналу
Так буде, якщо написати у Google "Раян Гослінг" / Скриншот 24 Каналу
Користувачі соцмереж після цього припустили, що бюджет у фільму божевільний. Водночас вони наголошують, що промоція цього фільму "на іншому рівні", і вважають це його перевагою.
Google вже робив щось схоже
- Після прем'єри третього сезону "Мандалорця" в кутку екрана з'являвся "маленький Йода" й "відривав" результати пошуку. Для цього треба було написати у Google "The Mandalorian", "Mandalorian", "baby Yoda" чи "Grogu", або ж те саме українською.
- Після виходу на екрани серіалу The Last of Us користувачі мережі мали змогу побачити у Google анімацію гриба-кордицепса. Після натискання на зображення він миттєво розростався по всьому екрану.