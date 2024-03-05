На аукціон виставили місце в мавзолеї біля Мерилін Монро: скільки воно коштує
5 березня 2024, 12:09Читать новость на русском
Джерело:The Telegraph
На аукціоні у США виставили найдорожчий лот – склеп у меморіальному парку і морзі Вествуд-Віллідж братів Пірс у Лос-Анджелесі. Там похована легендарна Мерилін Монро.
Відомо, що цей лот виставили у межах 145-лотового аукціону предметів, що колись належали або мали стосунок до Монро.
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Крім того, на аукціон виставлять:
- фотографії актриси на піку її слави,
- невелика папка, що містить її акторські нотатки,
- терапевтичні записи, що розкривають темні сторони її життя.
Найдорожчий лот
Звісно, найбільш коштовним вважають місце у склепі біля могили Монро. Його планують продати за ціною від 200 тисяч до 400 тисяч доларів. Місце поховання розташоване на один ряд вище і на чотири лівіше від могили голлівудської акторки.
Інші експонати належать різним приватним колекціонерам. Продаватимуть їх 28 березня.