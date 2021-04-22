Вчені підрахували, скільки бульбашок в одному келиху пива: число вражає

У відповідь на запитання "Скільки бульбашок у середньому келиху пива?" усі називатимуть різні варіанти – від сотні до кількох тисяч. Насправді ж, їх набагато більше, але реальну кількість зможуть відгадати одиниці.

Експерти Американського хімічного товариства провели дослідження і підрахували, що у келиху лагера об'ємом 250 мілілітрів утворюється від 200 тисяч до 2 мільйонів бульбашок. Для порівняння, у келиху шампанського об'ємом 180 мілілітрів – 1 мільйон бульбашок.

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Як у пиві з'являються бульбашки

Вуглекислий газ утворюється в пиві природнім шляхом в процесі холодного бродіння. Крім того, його можна штучно додати перед розливом, щоб отримати потрібний рівень "газованості". Вона є доволі важливим критерієм якості напою, адже бульбашки вуглекислого газу відповідають за смакові та ароматичні властивості. Коли пиво певний час постоїть відкритим – бульбашки зникають, а напій стає не таким смачним, як спочатку.

Як проводили дослідження

Спершу дослідники виміряли кількість вуглекислого газу в пиві одразу після наливання напою у нахилений скляний келих – так, як це зробив би кожен бармен, щоб утворювалося менше піни. Вони побачили, що розчинений газ спонтанно агрегується, утворюючи потоки бульбашок.

Високошвидкісні фотографії показали, що кількість бульбашок збільшувалася, коли вони випливали на поверхню, захоплюючи та транспортуючи додатковий розчинений газ із повітря над напоєм. Коли залишкова концентрація газу зменшувалася, процес барботування (пропускання газу) поступово припинявся, а бульбашки зникали.

У такий спосіб вдалося підрахувати, що, перш ніж напій стане повністю негазованим, у келиху пива утворюється від 200 тисяч до 2 мільйонів бульбашок.