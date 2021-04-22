В ответ на вопрос "Сколько пузырьков в среднем бокале пива?" все будут называть разные варианты – от сотни до нескольких тысяч. На самом деле, их гораздо больше, но реальное количество смогут лишь отгадать единицы.

Эксперты Американского химического общества провели исследование и подсчитали, что в бокале лагера обьемом 250 миллилитров образуется от 200 тысяч до 2 миллионов пузырьков. Для сравнения, в бокале шампанского объемом 180 миллилитров – 1 миллион пузырьков.

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Как в пиве появляются пузырьки

Углекислый газ образуется в пиве естественным путем в процессе холодного брожения. Кроме того, его можно искусственно добавить перед разливом, чтобы получить нужный уровень "газированости". Она является довольно важным критерием качества напитка, ведь именно пузырьки углекислого газа отвечают за вкусовые и ароматические свойства. Когда пиво какое-то время постоит открытым – пузырьки исчезают, а напиток становится не таким вкусным, как изначально.

Как проводили исследование

Сначала исследователи измерили количество углекислого газа в пиве сразу после наливания напитка в наклонен стеклянный бокал – так, как это сделал бы каждый бармен, чтобы образовывалось меньше пены. Они увидели, что растворенный газ спонтанно агрегируется, образуя потоки пузырьков.

Высокоскоростные фотографии показали, что количество пузырьков увеличивалось, когда они всплывали на поверхность, захватывая и транспортируя дополнительный растворенный газ из воздуха над напитком. Когда остаточная концентрация газа уменьшалось, процесс барботажа (пропускания газа) постепенно прекращался, а пузырьки исчезали.

Таким образом удалось подсчитать, что, прежде чем напиток станет полностью негазированным, в бокале пива образуется от 200 тысяч до 2 миллионов пузырьков.