Однак претензії на корабель та його коштовності мають одразу декілька країн.

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Крім Колумбії, у суперечці беруть участь:

Іспанія,

Болівія,

та навіть американська компанія, яка стверджує, що знайшла корабель першою.

Що відомо про "Святий Грааль" Іспанський галеон "Сан-Хосе" затонув біля колумбійського порту Картахена після того, як його порохові льохи вибухнули під час сутички з британцями. На борту були скарби вартістю до 20 мільярдів доларів у сьогоднішніх грошах, а також 600 моряків, усі, крім 11, загинули.

Ще у 2015 році команда водолазів з Колумбії оголосив, що виявила легендарний корабель, що лежить на глибині майже кілометра. На зображеннях, отриманих минулого року, чітко видно частину носової частини, вкриту водоростями та молюсками, а також залишки каркаса корпусу.

Корабель "Сан-Хосе" / Фото Daily Mail, AFP

Раніше ми писали про величезний лайнер, що затонув 20 років тому. Зараз він став туристичним об'єктом. Пляж на архіпелазі Соломонові острови в Тихому океані вже понад 20 років "прикрашають" рештки величезного корабля MS World Discoverer.

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