Однак претензії на корабель та його коштовності мають одразу декілька країн.
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Крім Колумбії, у суперечці беруть участь:
- Іспанія,
- Болівія,
- та навіть американська компанія, яка стверджує, що знайшла корабель першою.
Що відомо про "Святий Грааль"Іспанський галеон "Сан-Хосе" затонув біля колумбійського порту Картахена після того, як його порохові льохи вибухнули під час сутички з британцями. На борту були скарби вартістю до 20 мільярдів доларів у сьогоднішніх грошах, а також 600 моряків, усі, крім 11, загинули.
Ще у 2015 році команда водолазів з Колумбії оголосив, що виявила легендарний корабель, що лежить на глибині майже кілометра. На зображеннях, отриманих минулого року, чітко видно частину носової частини, вкриту водоростями та молюсками, а також залишки каркаса корпусу.
Корабель "Сан-Хосе" / Фото Daily Mail, AFP
Раніше ми писали про величезний лайнер, що затонув 20 років тому. Зараз він став туристичним об'єктом. Пляж на архіпелазі Соломонові острови в Тихому океані вже понад 20 років "прикрашають" рештки величезного корабля MS World Discoverer.