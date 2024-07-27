Так, чимало людей засуджують такий перформанс, наголошуючи, що це "акт знущання з християн". Водночас є й такі, які стають на захист постановки.

Дивіться також Планував зірвати Олімпіаду, але напився й обмовився: у ЗМІ розкрили дані про агента ФСБ

В мережі спалахнув скандал через перформанс на Олімпіаді

На церемонії відкриття Олімпіади в Парижі трансгендери представили перформанс на картину да Вінчі "Таємна вечеря". Основою шоу був танець чоловіка, а також виступ бородатої жінки.

Відкриття Олімпіади в Парижі: дивіться відео

Мотивом перформансу став євангельський сюжет, який зобразив на своїй картині "Таємна вечеря". Однак замість 12 апостолів та сина божого на постанові було 13 дів.

Перформанс на Олімпіаді: дивіться відео

Втім, такий перформанс у мережі не оцінили. Користувачі наголошують, що ця постанова – це знущання з релігії та почуттів християн. Зокрема, мільярдер Ілон Маск в мережі Х написав, що "це було вкрай нешанобливо щодо християн".

Постановка обурила й французьких правоконсерваторів від партії Ле Пен. Так, депутатка Європарламенту Маріон Марешаль написала, що ця постанова "обурює почуття християн".

Не оцінили в мережі й залізного коня, який біг над Сеною. У мережі зауважили, що тварина з прапором Олімпіади має вигляд "блідого коня" з Біблії, а на коні сама Смерть, що є провісником війни.

Кінь, який біг над Сеною, також потрапив під шквал критики: дивіться відео

Економіст та очільник Ukrainian American House Роман Шеремета у мережі також розкритикував перформанс з відкриття Олімпіади.

Знущання над Христом на церемонії відкриття Олімпійських ігор – це просто зло. Я вже обрав бойкотувати Олімпіаду через участь російських спортсменів. Але якщо чесно, то я не впевнений, що за таку Європу варто взагалі боротися,

– написав він у мережі.



Допис Романа Шеремети з мережі / Скриншот

Однак є й користувачі, які стали на захист цього перформансу. Так, у мережі наголошують, що "Таємна вечеря" – це звичайна картина, а не ікона, а тому – не є знущанням з релігії. Окрім того, користувачі зауважують, що сам Леонардо да Вінчі був геєм, тому критикувати організаторів безглуздо.

Дехто додає, що картину "Таємна вечеря" неодноразово використовували у фільмах та мультсеріалах, але на цьому так не акцентували, як на відкритті Олімпіади.

У мережі висловилися на захист перформансу – більше у галереї

У мережі Х почали з'являтися й меми на тему перформансу. Так, користувачі порівнюють образ чоловіка, який танцював на столі, з українським співаком Альбертом Цукерманом – учасником гурту "Хамерлан Знищує Віруси".



Як у мережі реагують на перформанс / Скриншот