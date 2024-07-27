Так, немало людей осуждают такой перформанс, отмечая, что это "акт издевательства над христианами". В то же время есть и такие, которые становятся на защиту постановки.

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В сети разгорелся скандал из-за перформанса на Олимпиаде

На церемонии открытия Олимпиады в Париже трансгендеры представили перформанс на картину да Винчи "Тайная вечеря". Основой шоу был танец мужчины, а также выступление бородатой женщины.

Открытие Олимпиады в Париже: смотрите видео

Мотивом перформанса стал евангельский сюжет, который изобразил на своей картине "Тайная вечеря". Однако вместо 12 апостолов и сына божьего на постановке было 13 дев.

Перформанс на Олимпиаде: смотрите видео

Впрочем, такой перформанс в сети не оценили. Пользователи отмечают, что это постановление – это издевательство над религией и чувствами христиан. В частности, миллиардер Илон Маск в сети Х написал, что "это было крайне неуважительно по отношению к христианам".

Постановка возмутила и французских правоконсерваторов от партии Ле Пен. Так, депутат Европарламента Марион Марешаль написала, что это постановление "возмущает чувства христиан".

Не оценили в сети и железного коня, который бежал над Сеной. В сети заметили, что животное с флагом Олимпиады имеет вид "бледного коня" из Библии, а на коне сама Смерть, что является предвестником войны.

Конь, который бежал над Сеной, также попал под шквал критики: смотрите видео

Экономист и глава Ukrainian American House Роман Шеремета в сети также раскритиковал перформанс с открытия Олимпиады.

Издевательство над Христом на церемонии открытия Олимпийских игр – это просто зло. Я уже выбрал бойкотировать Олимпиаду из-за участия российских спортсменов. Но если честно, то я не уверен, что за такую Европу стоит вообще бороться,

– написал он в сети.



Сообщение Романа Шереметы из сети / Скриншот

Однако есть и пользователи, которые стали на защиту этого перформанса. Так, в сети отмечают, что "Тайная вечеря" – это обычная картина, а не икона, а потому – не является издевательством над религией. Кроме того, пользователи отмечают, что сам Леонардо да Винчи был геем, поэтому критиковать организаторов бессмысленно.

Некоторые добавляют, что картину "Тайная вечеря" неоднократно использовали в фильмах и мультсериалах, но на этом так не акцентировали, как на открытии Олимпиады.

В сети высказались в защиту перформанса – больше в галерее

В сети Х начали появляться и мемы на тему перформанса. Так, пользователи сравнивают образ мужчины, который танцевал на столе, с украинским певцом Альбертом Цукерманом – участником группы "Хамерлан Уничтожает Вирусы".



Как в сети реагируют на перформанс / Скриншот