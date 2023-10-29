Тож, у країні вирішили покласти цьому край і запустити невелику рекламну кампанію про відмінності двох країн.

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Цим питанням зайнялася Національна туристична організація Visit Sweden. Сталося це після того, як у Google майже 85 000 людей щорічно порушують питання, чи Швеція і Швейцарія – різні країни, чи це одне й те саме.

Ми зможемо спілкуватися про такі речі, як піщані мілини, дахи і тиша. Тим часом Швейцарія зосередиться на банках, гірських вершинах і гучних звуках, як йодль. Швейцарії залишиться ЛСД (бо ви його винайшли), а Швеції – полярне сяйво,

– мовиться у кампанії.

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Як на це відреагували у Швейцарії

У відповідь швейцарська туристична компанія Schweiz Tourismus рада була побачити, як вони заявили, наскільки гарно і з яким гумором можна робити туристичну рекламу.

"Швейцарія цілком безпомилково впізнавана на ринку туристичних послуг. Гості з-за кордону ніколи не сплутають Швейцарію ні з якими іншими туристичними напрямками, якими б схожими не були їх назви", – зазначили вони.

Раніше ми писали про студента, який проїхав на велосипеді усю Африку. 25-річний Мамаду Сафаю Баррі здійснив свою подорож з Гвінеї заради престижного єгипетського університету Аль-Азхар.