Поэтому в стране решили положить этому конец и запустить небольшую рекламную кампанию об отличиях двух стран.

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Этим вопросом загорелась Национальная туристическая организация Visit Sweden. Произошло это после того, как в Google почти 85 000 человек ежегодно поднимают вопрос, Швеция и Швейцария - разные страны, или это одно и то же.

Мы сможем общаться о таких вещах, как песчаные мели, крыши и тишина. Между тем, Швейцария сосредоточится на банках, горных вершинах и громких звуках, как йодль. Швейцарии останется ЛСД (потому что вы его изобрели), а Швеции – полярное сияние,

– говорится в кампании.

Швеция сняла забавную рекламу, чтобы ее не путали со Швейцарией: смотрите видео

Как на это отреагировали в Швейцарии

В ответ швейцарская туристическая компания Schweiz Tourismus рада была увидеть, как они заявили, как хорошо и с каким юмором можно делать туристическую рекламу.

"Швейцария совершенно безошибочно узнаваема на рынке туристических услуг. Гости из-за границы никогда не спутают Швейцарию ни с какими другими туристическими направлениями, какими бы похожими ни были их названия", – отметили они.

Раньше мы писали о студенте, который проехал на велосипеде всю Африку. 25-летний Мамаду Сафаю Барри совершил свое путешествие из Гвинеи ради престижного египетского университета Аль-Азхар.