"Ніколи не бачили": ШІ показав, як сміються Шевченко та Леся Українка
Джерело:"Освіторія"
Всі ми звикли бачити портрети українських класиків, на яких вони зображені із серйозними виразами облич та тугою в очах. Однак завдяки ШІ тепер ми можемо уявити, як виглядали б Леся Україна, Тарас Шевченко, Іван Франко та Олена Пчілка, усміхаючись.
Відповідне відео з'явилося у соцмережах.
Дивіться також Як Microsoft перезапустить "американський Чорнобиль" і чому ШІ потребує все більше ресурсів
На оприлюднених кадрах ми можемо бачити всім відомі портрети українських класиків. Однак замість традиційного сумного та серйозного виразу обличчя, вони усміхаються.
Штучний інтелект "оживив" українських класиків: дивіться відео
Реакція соцмереж
Соцмережі були вражені побаченим, адже всі ми звикли бачити всесвітньо відомих українських поетів та поетес серйозними. Ось, які коментарі залишали люди:
- "Ох, прямо до щему. Така вже та Леся гарна".
- "Дуже круто! А особисто для мене, то Тарас Григорович! Такий щирий, усмішка і очі дуже добрі. Аж обійняти захотілось Великого Кобзаря!".
- "Які вони прекрасні наші Леся Українка, Тарас Шевченко, Іван Франко, Олена Пчілка.... Дарують нам свої усмішки з далекого минулого".
- "Дуже зачаровує... Постаті оживають, набувають емоційних рис обличчя... Аж заговорити із ними захотілося".