"Ніколи не бачили": ШІ показав, як сміються Шевченко та Леся Українка

Всі ми звикли бачити портрети українських класиків, на яких вони зображені із серйозними виразами облич та тугою в очах. Однак завдяки ШІ тепер ми можемо уявити, як виглядали б Леся Україна, Тарас Шевченко, Іван Франко та Олена Пчілка, усміхаючись.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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На оприлюднених кадрах ми можемо бачити всім відомі портрети українських класиків. Однак замість традиційного сумного та серйозного виразу обличчя, вони усміхаються.

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Реакція соцмереж

Соцмережі були вражені побаченим, адже всі ми звикли бачити всесвітньо відомих українських поетів та поетес серйозними. Ось, які коментарі залишали люди: