Соответствующее видео появилось в соцсетях.
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На обнародованных кадрах мы можем видеть всем известные портреты украинских классиков. Однако вместо традиционного грустного и серьезного выражения лица, они улыбаются.
Искусственный интеллект "оживил" украинских классиков: смотрите видео
Реакция соцсетей
Соцсети были поражены увиденным, ведь все мы привыкли видеть всемирно известных украинских поэтов и поэтесс серьезными. Вот, какие комментарии оставляли люди:
- "Ох, прямо до щемящейся коже. Такая уж и Леся хорошая".
- "Очень круто! А лично для меня, это Тарас Григорьевич! Такой искренний, улыбка и глаза очень добрые. Даже обнять захотелось Великого Кобзаря!".
- "Какие они прекрасные наши Леся Украинка, Тарас Шевченко, Иван Франко, Елена Пчилка.... Дарят нам свои улыбки из далекого прошлого".
- "Очень завораживает... Фигуры оживают, приобретают эмоциональные черты лица... Даже заговорить с ними захотелось".