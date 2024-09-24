Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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На оприлюднених кадрах ми можемо бачити всім відомі портрети українських класиків. Однак замість традиційного сумного та серйозного виразу обличчя, вони усміхаються.

Штучний інтелект "оживив" українських класиків: дивіться відео

Реакція соцмереж

Соцмережі були вражені побаченим, адже всі ми звикли бачити всесвітньо відомих українських поетів та поетес серйозними. Ось, які коментарі залишали люди: