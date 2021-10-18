Схожий образ і смішні танці: тіктокер підкорив мільйони фанатів кумедним косплеєм на Росомаху

Не секрет, що герої всесвіту Marvel користуються неймовірною популярністю та любов'ю аудиторії. Мільйони людей обожнюють цих супергероїв та хочуть бути на них схожими. А дехто й справді наслідує їх в інтернеті та в реальному житті.

Користувач тіктоку з нікнеймом wolverine851 прославився своїм кумедним косплеєм на Росомаху, також відомого як Логан. Його надздібністю є неймовірна регенерація організму та міцність скелета. Крім того, він має кігті-леза, які за потреби випускає з рук.

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Тіктокер, ім'я якого невідоме, намагається якомога точніше відтворити образ супергероя. Він ходить з подібною зачіскою та формою бороди, а також одягається так, як Логан у фільмах "Люди Ікс". Повторити цей образ неважко – джинси, майка або футболка та шкіряна куртка. Звичайно, блогер не забуває і про імітацію славнозвісних кігтів Росомахи.

Проте справжню популярність чоловікові принесли веселі та запальні танці, які можуть викликати посмішку у будь-кого. Кумедні ролики з танцями тіктокера щоразу збирають сотні тисяч та навіть мільйони переглядів. Завдяки їм він може похизуватися величезною кількістю підписників. Важко повірити, але за ним стежать 1,7 мільйона людей.

Найпопулярніший танець зібрав 122,6 мільйона переглядів

Ще одна його версія і майже 32 мільйони переглядів

У репертуарі Росомахи є й інші танці

Іноді у його номерах беруть участь й інші люди

І не лише люди

Користувачі мережі по-різному ставляться до творчості чоловіка. Дехто захоплюється ним, адже його танці підіймають їм настрій. Інші ж вважають такий контент абсурдним, і називають тіктокера пародією на героя і Росомахою з Aliexpress.

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