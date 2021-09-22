Схоже на фільм жахів: чоловік знайшов моторошне послання у стіні свого нового будинку

Британець Джонатан Льюїс, що мешкає у місті Ліверпуль, переїхав до нового будинку, але не впевнений, чи затримається у ньому надовго. Річ у тім, що у стіні він знайшов дивне послання у стилі класичних фільмів жахів.

Джонатан ще до покупки будинку побачив заштукатурений отвір у стіні під сходами, і як тільки отримав ключі від нового помешкання, вирішив подивитися, що він приховує. За допомогою молотка чоловік пробив у стіні діру розміром з кулак, і посвітив туди ліхтариком – побачене здивувало його.

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Що приховував новий будинок

Звідти на Джонатана дивилася лялька, що тримала записку. Чоловік витягнув свою знахідку назовні та прочитав послання.

Дорогий читач / новий власник будинку. Дякую, що звільнив мене! Мене звати Емілі, мої перші власники жили у цьому домі у 1961 році. Вони мені не подобалися, тому їм довелося поїхати. Усе, що вони робили, – це співали і веселилися, це було огидно. Я обрала для них смерть, тож сподіваюся, що у тебе є ножі. Надіюся, ти добре спиш,

– йшлося у записці.



Чоловік знайшов у стіні ляльку із запискою / Фото Джонатана Льюїса

Джонатан показав послання своїм друзям, і вони неабияк перелякалися. Товариші навіть переконували виїхати звідси і продати будинок. Натомість сам чоловік вважає це чиїмось жартом і не хвилюється за своє життя. Він переконаний, що ляльку залишили не в 1961 році, а 4 – 5 років тому під час ремонту, адже папір не виглядає настільки старим.

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