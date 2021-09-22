Джонатан еще до покупки дома увидел заштукатуренное отверстие в стене под лестницей, и как только получил ключи от нового жилья, решил посмотреть, что оно скрывает. С помощью молотка мужчина пробил в стене дыру размером с кулак, и посветил туда фонариком – увиденное удивило его.

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Что скрывал новый дом

Оттуда на Джонатана смотрела кукла, державшая записку. Мужчина вытащил свою находку наружу и прочитал послание.

Дорогой читатель / новый владелец дома. Спасибо, что освободил меня! Меня зовут Эмили, мои первые владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они мне не нравились, поэтому им пришлось уехать. Все, что они делали, – это пели и веселились, это было отвратительно. Я выбрала для них смерть, и надеюсь, что у тебя есть ножи. Надеюсь, ты хорошо спишь,

– говорилось в записке.



Мужчина нашел в стене куклу с запиской / Фото Джонатана Льюиса

Джонатан показал послание своим друзьям, и они не на шутку испугались. Приятели даже убеждали его выехать отсюда и продать дом. Но сам мужчина считает это чьей-то шуткой и не переживает за свою безопасность. Он убежден, что куклу оставили не в 1961 году, а 4 – 5 лет назад во время ремонта, ведь бумага не выглядит настолько старой.

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