Він сказав, що маленький клаптик паперу всередині був дуже вицвілим і зміст було складно прочитати.

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Втім, вдалося з'ясувати, що листа написала школярка, на ім'я Лін. Вона зробила це приблизно 25 років тому. Тож, записку вирішили передати співробітникам початкової школи Ротс, яка, судячи з інформації, отриманої з пошкодженої записки, ймовірно, була школою цієї дівчинки.

Колишня учениця зрештою була ідентифікована як Лінн Майтен, яку тепер звуть Лінн Гарднер.



Лист, написаний 25 років тому / Фото Courtesy of British Canoeing

Авторку послання знайшли

Жінка підтвердила, що це вона кинула пляшку з повідомленням у воду недалеко від школи. Звідти пляшку з посланням, ймовірно, віднесло річкою Спей. Вона сказала, що їй було 7 чи 8 років, коли вона написала записку.

Що одна фантастична знахідка

Раніше у Канаді жінка знайшла пляшку з посланням, випущену в море 34 роки тому. Записка датована ще 29 травня 1989 року. Як виявилося, її викинув у море чоловік з острова Ньюфаундленд. У пляшку потрапило трохи води, тому записку, написану на звороті пачки цигарок, було пошкоджено. Однак жінка змогла розібрати кілька літер імені автора та розмістила фотографію своєї знахідки у фейсбуці.



Пляшка плавала у морі 34 роки / Фото з фейсбуку Труді Шаттлер Маккіннон

Репост того допису зробили понад 200 разів. Аж раптом авторці допису написав чоловік, на ім'я Рік Гемлін із Порт-о-Шуа. Він сказав, що впізнаав почерк свого батька. Рік розповів, що його батько Гілберт був добре відомий тим, що під час риболовлі запускав повідомлення у пляшках – завжди написані на звороті сигаретних пачок – у воду. На жаль, сам Гілберт Гемлін помер не так давно – у віці 72 роки.