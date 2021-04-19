Щось схоже на хропіння: канадська співачка поставила світовий рекорд, взявши найнижчу ноту

Співачка з Британської Колумбії потрапила до книги рекордів Гіннесса. Їй вдалося взяти найнижчу ноту (C1 на фортепіано) серед жінок.

52-річна співачка Джой Чепмен – нова королева баса. Проте, щоб стати володаркою рекорду книги Гіннесса вона готувалася цілий рік, на що її вмовила племінниця.

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Чепмен з дитинства займається вокалом. Вона співала у церковному хорі, при цьому завдяки дуже широкому діапазону голосу жінка частенько записує низькі чоловічі партії і досить високі жіночі.

Жінка 1 квітня заспівала ноту С1, яка вважається найнижчою у фортепіано. Це стало можливим після довгої практики. Адже у музиці завжди складно співати найвищу або найнижчу ноту.

Я захотіла залишити якийсь слід ... тому що я можу це зробити,

– поділилася враженнями Джой.

Додамо, що попередній рекордсмен зміг взяти лише D2, що на октаву вище ніж C1.